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Nurgül Yeşilçay'a büyük şok! Haciz...

Nurgül Yeşilçay'ın ablaları ile birlikte İzmir'de açtığı gelinlik mağazasına haciz geldi. Yeşilçay'ın motosikletine, banka hesaplarına ve tapularına haciz kararı çıktı.

Nurgül Yeşilçay'a büyük şok! Haciz...

Nurgül Yeşilçay'ın ablaları ile birlikte İzmir'de açtığı gelinlik mağazasına haciz geldi. Yeşilçay'ın motosikletine, banka hesaplarına ve tapularına haciz kararı çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:57
Nurgül Yeşilçay'a büyük şok! Haciz...

Yeni Asır'ın haberine göre, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablalarıyla birlikte İzmir'de açtığı 'Yeşilçay Moda'ya haciz geldiği iddia edildi.

HACİZ GELDİ

Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay'ın sahibi olduğu 'Yeşilçay Moda' adlı gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı. Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay, yaşananlar sonrasında şok yaşadı. Hacer Yeşilçay, bu durumdan kardeşi Nurgül Yeşilçay'ın haberi olmamasını istese de şirket sahibi ünlü oyuncu olduğu için tansiyon yükseldi.

VİTRİNDEKİ PAHALI GELİNLİKLERİ KALDIRDILAR

Haciz bildirimi yapılmadan mağazadaki çalışanlar vitrindeki pahalı gelinlikleri topladı, "Bizim değil, yan mağazanın" diyerek dükkandan çıkardı. İcra memuru ve avukatlık bürosu yetkilisi tek tek malları kayıt altına aldı.

8 TAPU, MOTOSİKLET, BANKA HESAPLARI...

Yaşanan tam bu gelişmelerin ardından Nurgül Yeşilçay'a ait olduğu tespit edilen 8 tapu, motosiklet ve banka hesabına haciz işlemi yapılırken, ikamet adresindeki evine de fiili haciz kararı alındı.

2 YILDIR ÖDEME YAPMIYOR

Zaman zaman mağazaya gelen ve kataloglarında yer alan Yeşilçay, resmi olarak üzerinde görünen şirket nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, borcu bulunduğu gelinlik imalatçısına ödemeyi iki yıla yakın bir süredir yapmadığı belirtildi.

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