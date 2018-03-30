Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115688
ALTIN
168.801
DOLAR
3.9581
STERLİN
5.5646
EURO
4.8774
Trafik Kazası
TRAFİK KAZASI
Kalecik Virajında Yine Kaza
YİNE KAZA!
ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI
ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI
Ev Değil Banka Kasası
EV DEĞİL BANKA KASASI
banner256

Nur Yerlitaş mucizesi… Tanımak imkansız!

Modacı Nur Yerlitaş içinde bulunduğumuz moda haftası dolayısıyla katıldığı bir davette yeni görüntüsüyle şaşırttı.

Nur Yerlitaş mucizesi… Tanımak imkansız!

Modacı Nur Yerlitaş içinde bulunduğumuz moda haftası dolayısıyla katıldığı bir davette yeni görüntüsüyle şaşırttı.

30 Mart 2018 Cuma 08:40
Nur Yerlitaş mucizesi… Tanımak imkansız!
banner238

Jüri üyeliği yaptığı programda sadece huysuz tavırlarıyla değil aynı zamanda kilolarıyla da dikkatleri üzerine çeken Yerlitaş geride bıraktığımız yılın son aylarında bir diyet programına başlamış ve kısa sürede hatırı sayılır kilolar vermişti. Ekim ayında verdiği bir röportajda mide ameliyatı geçirmediğini ve kendi tabiriyle standartların üzerindeki kilosundan 11 aya böldüğü bir program sayesinde kurtulduğunu söyleyen Yerlitaş profesyonel yardım alarak diyet yaptığını söylemişti.

nur-yerlitas-ic

Kurallara uyduğu için midesinin ve doğal olarak da porsiyonlarının küçüldüğünü söyleyen Yerlitaş, bu yöntemi mide ameliyatı olmaktan daha sağlıklı bulduğunu da sözlerine eklemişti. Evine gelen bir spor hocasıyla çalışmalarını sürdüren modacı yeni görüntüsüyle çok şaşırttı. Geride bıraktığımız yılın son aylarına oranla çok daha zayıflamış görünen Yerlitaş ya dediği gibi başarılı bir şekilde diyetini sürdürüyor ya da fikrini değiştirip ameliyat masasına yattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru rekor kırdı
Ebru rekor kırdı
Kendi Kendini Rezil Etti!
Kendi Kendini Rezil Etti!
Cinsiyet ameliyatından sonra ilk kez konuştu...
Cinsiyet ameliyatından sonra ilk kez konuştu...
Bir usta isim daha Fatih dizisinde!
Bir usta isim daha Fatih dizisinde!
Seda Sayan’ın makyajsız hali şaşırttı!
Seda Sayan’ın makyajsız hali şaşırttı!
Başaran Ailesi'ni duygulandıran hareket!
Başaran Ailesi'ni duygulandıran hareket!
"Kocam bana 'sakalların var' diyor"
"Kocam bana 'sakalların var' diyor"
Adriana annemin elini öptü
Adriana annemin elini öptü
"Lezbiyen olduğum İçin Diziden Çıkarıldım!"
"Lezbiyen olduğum İçin Diziden Çıkarıldım!"
İrem Derici hüngür hüngür ağladı!
İrem Derici hüngür hüngür ağladı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim