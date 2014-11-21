Nilüfer'e Kayahan'ın albümünde büyük şok

Güneş'in haberine göre kanser tedavisi gören usta müzik adamı Kayahan'ın eserlerinden oluşan saygı albümü yıllar sonra eski yol arkadaşı Nilüfer'le arasındaki buzların da erimesini sağlamıştı. Ancak 'Kayahan'ın En İyileri' albümünde Nilüfer'in seslendirdiği "Bir Garip Serçe" şarkısının, 2. CD'nin 7. sırasına Gülben Ergen'in altına konulması şaşırttı.
Birinci CD'nin, ilk sırasında Tarkan, ardından Kayahan'ın eşi İpek Açar, Sezen Aksu, Sıla, Candan Erçetin, Gülşen ve Ajda Pekkan yer alıyor. Nilüfer'in yer aldığı 2. CD ise Mustafa Ceceli'yle başlıyor.