Nilüfer'e kanser şoku

Türk sanat dünyasında hızla artan "kanser" haberlerine yenisi eklendi. Yoğun tempoyla çalışan ünlü isimlerin birçoğu son dönemde kanserle boğuşuyor. Vahide Gördüm, Tomris Giritlioğlu ve Meral Okay'dan sonra ünlü sanatçıNilüfer'e de meme kanseri teşhisi konuldu. Geçen kış rock'çılarla düet yaptığı "12 Düet" albümünü çıkaran ve yaz aylarında Şebnem Ferah, Hayko Cepkin ile verdiğikonserlerle dikkat çeken ünlüsanatçı, önceki gün hayranlarını üzen bir haber verdi. Sanatçının Doktoru Meral Demirel, geçtiğimiz günlerde ünlü yıldıza kanal içi erken evre meme kanseri teşhisi koydu. Nilüfer'e hızla bir ameliyat programı yapıldı. Sanatçı önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve konuyla ilgili tedaviye başlanacak.



MORALİNİ BOZMUYOR

Hastalığını öğrendikten sonra moralini hiç bozmayan sanatçı, herhangi bir sorun çıkmadan bu durumu atlatacağını söyledi. Nilüfer konser programı ile ilgili yapılabilecek değişiklikleri de önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.



Sanat dünyası kanser ediyor!

* "Muhteşem Yüzyıl," "Bir Bulut Olsam" ve "Yeditepe İstanbul" gibi sevilen dizilerle tanınan senarist ve oyuncu Meral Okay, akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklayarak hayranlarını üzdü.

* "Güz Sancısı," "Hatırla Sevgili" ve "Gönülçelen" gibi onlarca başarılı yapıma imza atan "yıldız avcısı" lakaplı senarist Tomris Giritlioğlu, akciğer kanserine yakalandığı haberi ile gündeme geldi.

* "Adını Feriha Koydum" dizisinin başarılı oyuncusu Vahide Gördüm şu sıralar göğüs kanseri ile mücadele ediyor.

* Kolon kanseri ile mücadele eden "Leyla Mecnun" dizisinin yönetmeni Onur Ünlü, geçen hafta ameliyat oldu.