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Nilüfer’den iyi haber...

Meme kanserine yakalanan pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer (56), dün öğleden sonra ameliyat oldu

Nilüfer’den iyi haber...

Meme kanserine yakalanan pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer (56), dün öğleden sonra ameliyat oldu

26 Ekim 2011 Çarşamba 08:54
Nilüfer’den iyi haber...
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Sabah saatlerinde Amerikan Hastanesi’ne giden Nilüfer’i yakın dostları Sezen Aksu, Nükhet Duru, Ayşegül Aldinç, Şehrazat, Yonca Evcimik, Asya, Yeliz ve kendisi de kanser tedavisi gören ünlü senarist ve oyuncu Meral Okay yalnız bırakmadı.

Yapılan kontrollerde Nilüfer’in sol memesinde doktoru Meral Demirel tarafından tespit edilen erken evre kanserli hücrenin vücudunun başka bir bölgesine yayılmadığı anlaşıldı.

Bu durum Nilüfer ve yakınlarını çok sevindirdi. Sevgilisi ünlü karikatürist Latif Demirci’nin de yanından hiç ayrılmadığı Nilüfer, arkadaşlarının verdiği moralle ameliyata girdi. 14.30 sıralarında ameliyata alınan Nilüfer’in sol göğsündeki kitle alındı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın oldukça başarılı geçtiği ifade edildi. Nilüfer 19.30 sıralarında odasına alındı. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi de ameliyat sonrası “Nilüfer Yumlu, 25 Ekim 2011 tarihinde sol memesinde kitle nedeniyle hastanemizde başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

Nilüfer Yumlu’nun sağlık durumu iyi olup normal odada izlenmektedir” açıklamasını yaptı. Hastanede 3 gün kalacak olan Nilüfer’i Sezen Aksu ameliyat sırasında kafeteryada bekledi. Aksu geçen aylarda yine aynı hastanede pankreas ameliyatı olmuştu.

Son Güncelleme: 26.10.2011 08:54
Anahtar Kelimeler:
KanserAmeliyatMemeNilüfer
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