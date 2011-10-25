Nilüfer bugün ameliyat oluyor

Geçen hafta doktoru Meral Demirel’in yaptığı rutin kontrolde erken evre meme kanseri teşhisi koyduğu pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer, bugün ameliyat olacak.

Morali yerinde olan ve hiçbir endişesi bulunmadığını dile getiren Nilüfer, bugün sabah saatlerinde Amerikan Hastanesi’ne gidecek ve ameliyata hazırlanacak. Nilüfer, saat 14.30 gibi de ameliyata girecek.

Ünlü sanatçı, ameliyat öncesi yakın dostlarının telefonlarıyla moral buldu. Sanatçıyı, aralarında Şehrazat ve Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu yakın dostlarının hastanede yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

Sevgilisi ünlü karikatürist Latif Demirci’nin moral verdiği sanatçı, dostlarının desteğiyle ameliyata girecek.

Yeni rock albümü ve sahne çalışmalarını bir süre erteleyen Nilüfer, ameliyat sonrası tedavisine devam edecek.