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Nihat Doğan Resim Çektirmiş

1518 numaralı odada yaşananları bambaşka anlattılar.

Nihat Doğan Resim Çektirmiş

1518 numaralı odada yaşananları bambaşka anlattılar.

03 Kasım 2011 Perşembe 12:19
Nihat Doğan Resim Çektirmiş
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Genç kadın İzzet Yıldızhan'ın kendisine şiddet uyguladığını şu sözlerle detaylandırdı:

İçeriden bir çığlık geldi ağlama sesi eline silahı aldı, silahla arkadaşımızın kafasına vurdu. Yüzü şiş arkadaşımızın zaten burnu kaymış. Kendi sevgilisi ile bizim yanımızda sevişmeye başladı, biz gördük. Diğer arkadaşımızla da zorla sevişmeye başladı ama artık biz utanıp arkaya lavaboya gittik. Bu sırada çığlık duyduk.

HAYAT KADINI DEĞİLİZ

İzzet Yıldızhan emniyette verdiği ifadede kadınlarla para konusunda anlaşamadığını söyledi ancak, o kadınlar Yıldızhan'ın iddialarını yalanladı. "Biz hayat kadını değiliz." diyen isimsiz bayan " Oraya bizim parayla gitmediğimizi o çok iyi biliyor. Otele gittik, lobide oturacağımızı zannediyorduk, neyse muhabbet edelim biraz geç olsun öyle dışarıya çıkalım dedi."

NİHAT DOĞAN RESİM ÇEKTİRDİ

1518 numaralı odada mağdur durumunda olan bayanlar Nihat Doğan'ın kendileriyle birlikte olmak istediğini ancak ısrarcı olmayınca Nihat Doğan'ın "sadece resim çektirdik" ifadesi doğruladılar. O gecenin tanığı kadın "Nihat Doğan beraber olmak istedi ama biz istemeyince adam üstümüze gelmedi. Hayır dedi tamam dedi. Oturdu bize şarkı söyledi. Orada bir arkadaşımız onun hayranıydı resim çektirdiler. " dedi.

ÖNÜMÜZDE SEVİŞTİ

İzzet Yıldızhan'ın kız arkadaşıyla yanlarında beraber olduğunu öne süren isimsiz bayan "Kız arkadaşıyla bizim yanımızda birlikte olmaya başladı. Zorladı arkadaşlarımızı .. Beni, arkadaşımı diğer 2 arkadaşımı zorlamaya başladı. Ben de diğer bayan arkadaşımla beraber banyoya kilitledik kendimizi. İçeriden bir çığlık geldi ağlama sesi. Kendi kız arkadaşı yanında sevilisi. Diğer kız arkadaşımızla da ilişkiye girmeye çalışıyor. Kızı dövüyor, benim dediklerimi yapacaksın diyor. Artık ne içtiyse gözleri şaşı görüyordu adamın." diye konuştu.

ELİNDE SİLAH VARDI

Yıldızhan'ın arkadaşlarını dövmeye başladığını ifade eden isimsiz kadın "Arkadaşımız kapıdan çıkarken polise şikayet edeceğim senin yaptığın yanına kalmayacak deyince daha da fazla çıldırdı arkadaşını dövmeye başladı bu sefer elinde silahı vardı. Elleriyle çok sert vurdu. Acaba silahla yüzüne mi geldi çünkü o kargaşada şişeyle mi vurdu? Kafasının güzelleştirerek zorla bir bayanla ilişkiye girmeye çalışıyor hem de dövüyor. Onun dövmeye hakkı yok. O burada cezasını alacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan grup seks skandalıyla gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan’ın programı Kanal 7’nin yayın akışından çıkartıldı.

Son Güncelleme: 03.11.2011 12:19
Anahtar Kelimeler:
ResimOtelDoğanNihatIzzetYıldızhanTelekız
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