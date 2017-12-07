Nez'den Şok Karar! Sapığını Affetti...



İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Kemal N., bir süredir şarkıcı Nez'i sosyal medyada takip ediyordu. 5 Mayıs günü, Beyoğlu'ndaki bir mekana giden Nez, buradan paylaşım yaptı. Kısa süre sonra Nez'e gelen mesajda gizlice çekilmiş bir fotoğrafı vardı.Ardından dışarı çıkan şarkıcı, yanından geçen bir adamın kendisine bakarak dudaklarını yaladığını gördü. Can güvenliğinden endişe eden Nez, takip edilme korkusuyla Beyoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, soruşturma sonunda Kemal N. hakkında cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuyla dava açtı.Geçen günlerde hakim karşısına çıkan Kemal N. hakkındaki dava, Nez'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşürüldü.