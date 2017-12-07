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07 Aralık 2017 Perşembe 16:34

Nez'den Şok Karar! Sapığını...

Nez'den Şok Karar! Sapığını...
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Nez'den Şok Karar! Sapığını Affetti...
Şarkıcı Nez kendisini önce sosyal medyada sonra da eğlenmeye gittiği Beyoğlu'nda takip eden Kemal N. isimli hayranından şikayetçi olmuştu. Dava geçen günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Kemal N., bir süredir şarkıcı Nez'i sosyal medyada takip ediyordu. 5 Mayıs günü, Beyoğlu'ndaki bir mekana giden Nez, buradan paylaşım yaptı. Kısa süre sonra Nez'e gelen mesajda gizlice çekilmiş bir fotoğrafı vardı.

DUDAKLARINI YALAMAYA BAŞLAYINCA...
Ardından dışarı çıkan şarkıcı, yanından geçen bir adamın kendisine bakarak dudaklarını yaladığını gördü. Can güvenliğinden endişe eden Nez, takip edilme korkusuyla Beyoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, soruşturma sonunda Kemal N. hakkında cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuyla dava açtı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
Geçen günlerde hakim karşısına çıkan Kemal N. hakkındaki dava, Nez'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşürüldü.


 
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