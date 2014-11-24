Naz Elmas'ın sevgilisi aşkını vücuduna kazıttı!

Dövmeli aşk ilanı Güneş'in haberine göre ünlü kuaför Erdem Kıramer'in oğlu Emre Kıramer, bir süredir beraber olduğu oyuncu Naz Elmas'a olan aşkını vücuduna dövme yaptırarak ilan etti