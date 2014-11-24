Naz Elmas'ın sevgilisi aşkını vücuduna kazıttı!

Dövmeli aşk ilanı
Güneş'in haberine göre ünlü kuaför Erdem Kıramer'in oğlu Emre Kıramer, bir süredir beraber olduğu oyuncu Naz Elmas'a olan aşkını vücuduna dövme yaptırarak ilan etti.
Kıramer, Elmas'ın adının ilk harfini yazdırdığı dövmesi "Derimin altında" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Ortak arkadaşları Aslı Hotiç, Elmas'a "Senin ki?" diye sordu. Oyuncu da "Benimki tamamlansın, az kaldı Aslosum" cevabıyla kendisinin de dövme yaptırdığını açıkladı.
Güneş'in haberine göre ünlü kuaför Erdem Kıramer'in oğlu Emre Kıramer, bir süredir beraber olduğu oyuncu Naz Elmas'a olan aşkını vücuduna dövme yaptırarak ilan etti.
Kıramer, Elmas'ın adının ilk harfini yazdırdığı dövmesi "Derimin altında" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Ortak arkadaşları Aslı Hotiç, Elmas'a "Senin ki?" diye sordu. Oyuncu da "Benimki tamamlansın, az kaldı Aslosum" cevabıyla kendisinin de dövme yaptırdığını açıkladı.