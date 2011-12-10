Müziğin amelesiyim

İşçi elbisesi giyip baret takan ünlü Ersoy, işçilere destek olmak için harç yaptı, kalas taşıdı.

Kendisini görüntüleyen muhabirlerle de sohbet eden Ersoy, sanat müziğinin yeniden gündeme gelmesini istediğini söyledi: “Türk sanat müziğinin eski saygınlığını kazanması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

Gazinoların eski günlerine dönmesi için de yoğun çaba sarf edeceğim. Gerekirse, sanatım için bu işin ameleliğini bile yaparım. Bu işe gönül vermiş dostlarımı da bu savaşa davet ediyorum. Artık hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.”