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Mutlu Olmak İçin 30 Küçük Şey

Haftasonunun başlangıcı olduğunu bilmek bile mutlu olmak için yeterli bir sebep olabiliyor

Mutlu Olmak İçin 30 Küçük Şey

Haftasonunun başlangıcı olduğunu bilmek bile mutlu olmak için yeterli bir sebep olabiliyor

31 Ekim 2011 Pazartesi 15:42
Mutlu Olmak İçin 30 Küçük Şey
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İngiltere'de özel bir araştırma şirketinin 3 bin yetişkinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket, insanların çarşafları yeni değiştirilmiş bir yatakta yatmak ya da uzun zamandır görmedikleri bir arkadaşları ile yolda karşılaşmak gibi küçük şeylerden büyük mutluluk duyduklarını, Cumartesi günün ise sadece haftasonun başlangıcı olduğu için bile insanları mutlu ettiğini ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, insanlar çok olağanüstü olmayan küçük şeylerden mutlu oluyor; pantalonun cebinden 10 lira çıkması, çarşafları yeni değiştirilmiş bir yatağa yatmak, yolda el ele tutuşmuş yaşlı bir çifti yürürken görmek, büyük mutluluk kaynağı olabiliyor.

İnsanları en çok mutlu eden 50 şeyi bulmak için yola çıkan araştırmacılar, Cumartesi gününün insanları en çok mutlu eden gün olduğunu söylüyor. Ankete katılanlara göre, Cumartesi sabahı uyanıpta o günün haftasonunun başlangıcı olduğunu bilmek bile mutlu olmak için yeterli bir sebep olabiliyor.

MUTLU OLMAK İÇİN 30 KÜÇÜK ŞEY

Ankette yer alan diğer maddeler ise şöyle sıralanıyor; Bebek sesi duymak, ormanda yürümek, parkta piknik yapmak, almak istediğimiz bir giysinin ucuzluğa girdiğini görmek, tatile gitmek için rezervasyon yapmak, radyoda favori parçanızı duymak, yalnız başınıza kalıp kendinizi dinlemek, yeni bir arkadaşlık kurmak, eski fotoğraflara bakmak, kek yemek, size geçmişinizi hatırlatan bir parça dinlemek, güneşli bir güne uyanmak, sadece kız ya da erkek arkadaşlarınızla felekten bir gece çalmak, çikolata yemek, romatik bir yemeğe çıkmak, işte yükselmek, güneşli bir günde camlar açık araba sürmek, birisinden teşekkür kartı almak, sevdiğiniz bir arkadaşınızdan güzel birmesaj almak, güneşte oturmak, denizde yüzmek, surpriz bir demek çiçek ya da hediye almak.

Son Güncelleme: 31.10.2011 15:42
Anahtar Kelimeler:
İngiltereAraştırmaMutlu
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