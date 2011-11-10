Mustafa Sandal Karısını Aldattı Mı?

Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl Bulgaristan'da ülkenin en popüler şarkıcılarından Desislava ile sahneye çıkmıştı. Mustafa Sandal ile aynı sahneyi paylaştığı için heyecanını gizlemeyen Desislava, "Mustafa'yı, 'İsyankar' isimli şarkısıyla tanıdım. Eşi Emina kızmasın ama, o şarkıyla ona aşık oldum" şeklinde samimi itiraflarda bulunmuştu. Bu açıklamalar üzerine geçtiğimiz aylarda Bulgar basınında Sandal ile Desislava'nın ilk konserinin ardından Bulgaristan'da birkaç tane daha özel konser düzenledikleri ve ikilinin arasında bir yakınlaşma olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine eşi Emina Sandal, "İnsanların ailemizi rahatsız edecek şekilde yarattığı skandalları sevmiyorum. Gerçek şu ki yazılanlar kesinlikle doğru değil" dedi.