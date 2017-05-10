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10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:47

Mustafa Sandal'a Şok! Hayatını Kaybetti...

Mustafa Sandal'a Şok! Hayatını Kaybetti...
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Mustafa Sandal'ın dedesi Hüseyin İleri vefat etti!
Mustafa Sandal'ın ritim saz ustası olan dedesi, 91 yaşındaki emekli TRT sanatçısı Hüseyin İleri vefat etti.

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü popçu Mustafa Sandal'ın ritim saz ustası olan dedesi, 91 yaşındaki emekli TRT sanatçısı Hüseyin İleri’nin vefat ettiğini duyurdu.

Ritim saz ustası ve emekli TRT saz sanatçısı Hüseyin İleri, 91 yaşında vefat etti.

İleri’nin vefat ettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay İnstagram hesabından duyurdu. Akay, “Mustafa Sandal’ın dedesi, Ankara Radyosu emekli usta ritim sanatçısı Hüseyin İleri'yi kaybettik. Radyoda spikerler 'Ve Hüseyin İleri' diye takdim ederlerdi ve bu şekilde hafızalarda yer etmişti. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sanatçı arkadaşımız Mustafa Sandal’a, annesine ve yakından tanıdığım teyzeleri başta olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



Usta sanatçının cenazesi, 11 Mayıs Perşembe günü saat 10:30’da Ankara Radyosu önünde yapılacak törenin ardından Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazına mütakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

HÜSEYİN İLERİ KİMDİR?
1926 yılında Adana’da dünyaya gelen Hüseyin İleri, TRT’nin emekli sanatçılarından ve ritim saz ustasıdır. 1970'ler ve 1980'ler boyunca TRT’de başta Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy ve Muazzez Abacı ile olmak üzere, hemen hemen her Türk sanat müziği programında yer almıştır. Bir darbuka virtüözü olan sanatçı, darbuka TRT'de yasakken ritim sazı TRT Ankara Radyosu'na sokan ilk kişidir. Eğer program Televizyonda ise devamlı kamerayı takip eden gözleriyle, darbukayı çalış biçimiyle görünmekteydi. Hüseyin İleri Türk pop müziği sanatçısı Mustafa Sandal'ın da dedesidir.


 
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