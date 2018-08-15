Murat Boz Aslı Enver Evleniyor!

Nisan ayında sürpriz bir karar alarak yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver, cephesinden magazin dünyasını hareketlendiren bir haber geldi. Son günlerde yeniden bir araya gelecekleri konuşulan ikiliden Murat Boz, iddialara göre Aslı Enver’e evlilik teklifinde bulundu. TV 8’in patronu Acun Ilıcalı’nın da devreye girdiği ve ikiliyi yeniden bir araya getirmek yönünde çaba harcadığı magazin kulislerinde konuşulan konular arasında. ki buçuk yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Murat Boz’dan gelen bu sürpriz teklif karşısında çok şaşıran Aslı Enver’in teklife soğuk bakmadığı ancak bir süre için düşünmek istediği iddia edildi. Yaklaşık dört ay ayrılığa dayanabilen çiftin barışmasında ki en büyük etken ise Murat Boz’un annesi Nedret Boz

Son Güncelleme: 15.08.2018 13:55