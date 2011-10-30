Muhteşem Yüzyıl'da Fiyasko

Türk Televizyon Tarihi'nin en yüksek bütceli dizisi olan 'Burası Osmanlı 1711/ Sır Kanunu' TRT'nin Yayın Denetleme Kurulu'ndan 'yayınlanamaz' raporu aldı. 2 milyon 400 bin TL olan 3 bölüm ücreti peşin ödenen diziyi dramadan çok belgesele benzediği gerekcesiyle TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de beğenmedi.



Ezel Akay'ın yönettiği, başrollerinde Türkan Şoray, Tolga Karel, Öykü Çelik'in paylaştığı dizinin 20 Ekim'de yayınlanacağını duyurulan ilk bölümü ekrana gelmedi. TRT yetkililerinin "Olmamış, baştan çekin" dediği dizinin ilk bölümü baştan çekildi.