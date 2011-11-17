Muhteşem doğum günü

100 davetliyi özel otomobillerle tek tek evlerinden aldıran Şaşmaz, 31 yaşına basan sevgilisine tek taş yüzük hediye etti.

ÇOK ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Necati Şaşmaz'dan sevgilisi Nur Fettahoğlu'na sultanlara yaraşır doğum günü partisi! Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Şaşmaz, bir süredir aşk yaşadığı Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran Sultan'ı Fettahoğlu için Ataşehir'de çok gizli bir doğum günü partisi düzenledi. Ünlü oyuncu, 31 yaşına basan güzel sevgilisi için gizli verdiği paritiyi gazeteciler duymasın diye de çok özel güvenlik önlemleri aldı.

İKİ DİZİNİN OYUNCULARI BULUŞTU

Ataşehir'de bir mekanı kapatan Necati Şaşmaz, doğum gününe davet ettiği 100 kişiyi de özel otomobillerle tek tek evlerinden aldırdı. Özel güvenlik görevlileri partinin yapıldığı mekanın etrafında kuş uçurtmadı. Nur Fettahoğlu'nun çok mutlu olduğunun görüldüğü partide Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncuları bir araya geldi. Şaşmaz'ın, sevgilisi Fettahoğlu'na doğumgünü hediyesi olarak tektaş yüzük aldığı iddia edildi.