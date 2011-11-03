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Michael Jackson ölmeden önce bunları yapmış olamaz

Mıcheal Jackson intiharmı etti yoksa doktorumu öldürsü?

Michael Jackson ölmeden önce bunları yapmış olamaz

Mıcheal Jackson intiharmı etti yoksa doktorumu öldürsü?

03 Kasım 2011 Perşembe 21:32
Michael Jackson ölmeden önce bunları yapmış olamaz
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Öldüğünde midesinde bir sürü ilaçtan başka hiçbir şey olmayan pop yıldızını öldürenin doktoru mu yoksa kendi ilaç bağımlılığı mı olduğu tartışılıyordu.

Dünkü duruşmada uzman olarak görüşlerine tanıklık edilen Dr. Steven Shafer, Jackson’ın doktoru Conrad Murray’nin “Jackson kendisine anestezik ilaçlar verdi” yönündeki iddiasına tamamen karşı çıktı. Bunun “delilik” olduğunu söyleyen Shafer, Jackson’un daha önce aldığı ilaçlar yüzünden uyuya kaldığını ve bu durumda da kendisine iğne ile bir şeyler enjekte etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Shafer ayrıca Dr. Murray’in ünlü yıldıza, polise açıkladığından çok daha fazla dozda sedatif içerikli ilaç verdiğini ve Jackson’ın bu ilaçlar yüzünden oldukça sersemlemiş olduğunu, bu kadar sersemlemişken de kendisine damar yolu açarak başka  bir ilaç verecek durumda olmadığını açıkladı.

Dr. Murray lehine tanıklık eden Dr. Paul White ise Jackson’ın bir şişe ilacı içtiğini söyleyerek savunma yaptı. Dr. Murray ise Jackson’ı öldürmediğini ve tamamen suçsuz olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 03.11.2011 21:32
Anahtar Kelimeler:
IntiharCinayetMicheal Jackson
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