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Meryem Uzerli ve Ozan Güven Aşk Yaşıyor

Magazin Gündemi Bu Aşk Haberiyle Çalkalanıyor

Meryem Uzerli ve Ozan Güven Aşk Yaşıyor

Magazin Gündemi Bu Aşk Haberiyle Çalkalanıyor

19 Aralık 2014 Cuma 13:47
Meryem Uzerli ve Ozan Güven Aşk Yaşıyor
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Yılı bitirmemize sayılı günler kala Cem Yılmaz ve Ayşe Hatun Önal’ın beraberliği ortaya çıkmış magazin gündemi bu aşka kilitlenmişti…Gündem bu sürpriz aşkı konuşurken bir başka aşk bombası da Meryem Uzerli cephesinde patladı. Hürriyet’in özel haberine göre, İşadamı Can Ateş’le olaylı bir ayrılık yaşayan Meryem Uzerli, “Muhteşem Yüzyıl”daki rol arkadaşı Ozan Güven’le yeni bir aşka yelken açmış.
Çiftin gizlemek için büyük çaba sarf ettiği ilişkisi, önceki akşam Akatlar’da ortaya çıktı. Cem Yılmaz’ın Akatlar’da bulunan evine misafirliğe giden Uzerli ve Güven, evden gece saat 01.00’de ayrıldı. Önce çevreyi kolaçan eden Ozan Güven, sokakta kimsenin olmadığını görünce Meryem Uzerli’yle dışarı çıkıp el ele yürümeye başladı. İkili, bir anda karşılarında magazin muhabirini bulunca büyük panik yaşadı.

NE ZAMANDIR BİRLİKTE OLDUKLARINI AÇIKLAMADILAR

Önce ellerini ayıran çift, ardından birbirinden uzaklaştı ve hızla yürümeye başladı. Ancak panik havası kısa sürede dağıldı.

Ozan Güven, yeniden Meryem Uzerli’nin yanına gitti, elini omzuna attı. Uzerli de kolunu sevgilisinin beline doladı. İkili, “Hayırlı olsun, ne zamandan beri birliktesiniz?” sorusunu gülerek yanıtsız bıraktı. Sevgililer, daha sonra Ozan Güven’in evine girdi. 
Son Güncelleme: 19.12.2014 13:54
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