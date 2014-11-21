Meryem Uzerli: 'Lara benimle her yere geliyor'

Akşam'da yer alan habere göre Ocak ayında yeni dizisinin çekimleri için Türkiye ’ye gelmeye hazırlanan Meryem Uzerli, Almanya ’da kızı Lara ’yla geçen günlerini anlattı. Geçtiğimiz günlerde takipçilerine ilk kez yüzünü gösterdiği okuz aylık olan kızının yürümelerine şahit olan güzel oyuncu, ‘Lara benim için en büyük hediye. Ben artık bir anneyim ve sabah uyanıyorum, ‘Meryem sen bir annesin ’ diyorum. ‘Senin bir çocuğun var ’ diyorum. Sonra Lara ’ya bakıyorum ve inanmıyorum. O benim vücudumdan çıktı. Ve çok minnettarım ’ diye konuştu.



Günün büyük bir çoğunluğunu kızıyla parkta geçirdiklerini belirten Uzerli, ‘Lara benimle her yere geliyor ’ dedi.