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Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden kritik açıklama

Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Uzun tedavi sürecinin ardından durumu düzelen 61 yaşındaki şovmen yine kötüleşti.

Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden kritik açıklama

Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Uzun tedavi sürecinin ardından durumu düzelen 61 yaşındaki şovmen yine kötüleşti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden kritik açıklama

Mehmet Ali Erbil’i tedavi sürecinde yanından ayrılmayan kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin son durumuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yaptı.

“30 YILDA İLK KEZ GÖRDÜM”

“11 gün önce banyoda düşen ağabeyimin sağ tarafta 3 kaburgası kırılmıştı, bu kırıkların ikisi parçalı kırık olup göğüs duvarında bulunan atar damarı kanatmıştı. Çok ciddi olan kanaması torakoskopik ameliyat ile durduruldu. Ağabeyimin 'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı olduğu için meydana gelen ciddi travma bu hastalığını tetikledi ve çok şiddetli atak geçirdi. 4 gün önce yoğun bakımda uyandırıldı ve durumu iyiye doğru gitmeye başladı. Aslında düşme nedeniyle oluşan kaburga kırıkları genellikle çok az kanamaya neden olan kırıklardır, böyle bir damar yaralanması oluşması benim 30 yılda ilk kez gördüğüm bir yaralanmaydı ve hayatı tehdit edecek kadar acil ve ciddi bir travmaydı.

"11 GÜNDE 7,5 LİTRE KAN KAYBETTİ"

Dün akşam üzeri aniden gelişen tansiyon ve kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle yaptığımız incelemelerde göğüs boşluğunda kanama belirlendi ve acilen ameliyata alındı. Bu kez kırık kaburganın sivri ucunun diafragma dediğimiz karın boşluğu ile göğüs boşluğunu ayıran zarı parçalayıp kanamaya neden olduğunu gördük. Ameliyatla bu kanama durduruldu. Kardeşim 11 günlük süreçte toplam 7.5 litre kan kaybetti Doğal olarak bir insanda 5 litre kan olduğu düşünülürse bunun üzerinde bir kan kaybı ve bu kaybın yerine konması iyileşme sürecini zorlayacak bir durumdur. Dolayısıyla çok hassas dengeler gözetilerek tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Organ fonksiyonlarında bozulma olmaması için ilgili tüm birimlerdeki meslektaşlarım tedavilerine devam ediyor. Atlatacak bunu da inşallah.”

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