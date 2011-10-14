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Medeniyetler Decomar'da buluştu.

Güzellik Yarışması için ülkemizde bulunan güzeller sponsor firmalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Medeniyetler Decomar'da buluştu.

Güzellik Yarışması için ülkemizde bulunan güzeller sponsor firmalara ziyaretlerini sürdürüyor.

14 Ekim 2011 Cuma 22:01
Medeniyetler Decomar'da buluştu.
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Medeniyetler Güzellik Yarışması için ülkemizde bulunan güzeller sponsor firmalara ziyaretlerini sürdürüyor.

22 ülkenin güzellerinin mücadele edeceği Medeniyetler Güzellik Yarışmasına öncesi güzeller yoğun kamp ve hazırlık programı içerisinde yarışmanın

sponsorlarından Decomar’ı ziyaret etti.

14 Ekim 2011 Cuma gecesi Jasmine Court Hotel’de gerçekleşecek yarışmayı izleyecek seçkin davetlilere sunulacak süprizler ve çeşitli sovlar merakla

beklenirken dereceye girmek için podyuma çıkacak güzeller için özel olarak hazırlanmış mermer tasarım podyum ve kıyafetler yarışmaya renk

katacak.

“Ülke Tanıtımına Katkı Sağlayan Önemli Etkinliklere Desteğimiz Sürecek”

Decomar Direktörlerinden Kemal Uyumsal, ziyarette yaptığı konuşmada KKTC’nin tanıtılmasına katkı sağlayan önemli etkinliklere desteklerinin

süreceğini belirterek güzellere başarılar diledi. KKTC dışında 21 farklı ülkeden güzelin düzenlenen gezilerle ülkeyi yakından tanıma fırsatı bulduğunu

ifade eden Uyumsal, yarışmaya katılan adayların ülkelerine KKTC’nin fahri kültür elçisi olarak döneceklerine işaret ederek uluslar arası etkinliklerin ve

yarışmaların ülke tanıtımı açısından önemine dikkat çekti.

Mermer podyum ve kıyafetlerin fikir sahibi olan yarışmanın kareografı ünlü modacı Abdullah Öztoprak’a da teşekkür eden Uyumsal, medeniyetlerin

mermer ile vucüt bularak günümüze geçmişten köprü kurduğunu belirterek KKTC tanıtımına önemli katkılar yapacak Medeniyetler Güzellik Yarışması

organizatörlerine teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Son Güncelleme: 14.10.2011 22:01
Anahtar Kelimeler:
GüzellerMedeniyetSponsorYarışma
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