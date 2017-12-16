Manuş Baba'ın Şarkısı Çalıntı Çıktı

Manuş Baba, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "MSG dışında, MESAM'a başvurulmuş çalıntı, benzerlik adına başka bir eser sahibine ait başka bir dilekçe daha bulunuyor. ‪Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemiyorum" dedi.

Manuş Baba çıkan haberlerden sonra açıklama yaptı: "Nereden bulaştık bu işe bilmiyorum..‬ ‪Vaktiyle atari salonunda oyun oynamak için evden ufak tefek bir şeyler arakladığımız oldu da böyle ‘hırsız’ damgası vurularak ortada dolaşan haberler mevzusu biraz ağır yani."

"Benim, bizim, dostlarım, ailem için. Kaldı ki 'emek' ailemden öğrendiğim, içimde taşıdığım, bunu hayatım boyunca yol arkadaşlarımla, dostlarımla bu zamana dek beni destekleyenler ile paylaşmaktan mutluluk ve onur duyacağım bir şeyken, böyle emek hırsızlığı ithamıyla karşılaşmak çok da ezici bir şey değil benim için açıkçası! ‪Vicdanım ile ilgili herhangi bir telaş yaşamıyorum."

"Üzüldüğüm tek nokta var ki ‘tanımadığım, bilmediğim, dinlemediğim, iyi niyetten yoksun, benim için müzikal olarak çok uç bir noktada olan eser sahibi (sahipleriyle) ile öyle bir benzerliğin olma ihtimali ve kendimin aynı hisleri paylaşmış olma ihtimali’dir beni yaralayan… ‘Ben yazdım, ben ürettim’ derken o özel hislerimin çok da özel kılınamayacağı bir durumla karşılaşmaktır beni kıran."

"‬‪Gelelim şuna ki söylemem gereken bir şey daha var: MSG dışında, MESAM’a başvurulmuş çalıntı, benzerlik adına başka bir eser sahibine ait başka bir dilekçe daha bulunuyor. ‪Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilememekle birlikte popülerlik, ün mevzusu da kolay iş değilmiş arkadaş. Ne karakter kaldı, ne ana, ne baba. ‪Memleketin dört bir yanında şarkılar, türküler ile bir araya geldiğim her sahnede bizi bir arada tutan ne varsa ona inanıyor ve bu güzelliğin bizi iyileştireceğini, kurtaracağını düşünüyorum dedim…"