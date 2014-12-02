Mali Kızı Yasmin'in Fotoğrafını Paylaştı, Tepki Yağdı!



Hemen sildi, başka fotoğraf paylaştı. İşte o fotoğraf...







Daha önce kızı Yasmin'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara kızan Mehmet Ali Erbil, herkesi şaşırtan bir kare yayınladı.



Bugün kızı Yasmin'in doğum gününü Instagram sayfasından kutlayan Mehmet Ali Erbil "Benim bir tanecik aşkım Yasmin'im bugün doğdu. İyi ki doğurmuşum..." notunu düştü.











"BİR BABA KIZININ BU FOTOĞRAFINI PAYLAŞIR MI?"



Ancak ünlü şovmenin paylaştığı mini şortlu fotoğraf bazı takipçilerinin tepkisine neden oldu. Erbil, "Bir baba kızının böyle bir fotoğrafını paylaşır mı!" gibi yorumlar sonrasında o fotoğrafı silerek, başka bir kareyi paylaştı.



Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in fotoğrafını sildikten sonra şu fotoğrafı paylaştı:

