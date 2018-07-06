Makyajsız halini paylaşınca takipçileri isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın sezon finali yapmasıyla birlikte Pınar Altuğ da soluğu Akdeniztatilinde aldı. Ünlü oyuncu yakın arkadaşlarıyla çekildiği sıfır makyajlı pozunu sosyal medyadan paylaştı.

"ÇOK KIYMETLİ"

Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını "Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli" notuyla paylaştı.

"KEŞKE PAYLAŞMASAYDIN"

Ünlü oyuncunun makyajsız halinin beğenmeyen takipçileri "Keşke paylaşmasaydın" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı;