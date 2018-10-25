Madonna 810 bin TL’ye eleman arıyor

Pop müziğin kraliçesi Madonna, internet üzerinden aşçı ilanı verdi. Özel şefin, Londra, Lizbon ve New York’ta evleri bulunan 60 yaşındaki şarkıcının gittiği her yerde yanında olacağı bildirildi
Pop müziğin kraliçesi Madonna, internet üzerinden aşçı ilanı verdi
Sanatçının, kaşer yemekleri (Yahudi inançlarına uygun hazırlanan) pişirmesini istediği aşçısına, yıllık 110 bin pound (yaklaşık 810 bin TL) ödeme yapacağı öğrenildi
Özel şefin, Londra, Lizbon ve New York’ta evleri bulunan 60 yaşındaki şarkıcının gittiği her yerde yanında olacağı bildirildi