Kuzey ve Güney de Kaçırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık grup toplantısında bedelli askerliğin detaylarını açıkladı. Erdoğan, 21 günlük temel askerlik eğitiminin olmayacağı ve 30 yaşından gün alanların yararlanacağı bedelli askerlik ücretinin 30 bin TL olacağını söyledi.
Ve gözler bedelli askerliği bekleyen ünlü isimlere çevrildi.
İşte bedelli askerlikten yararalanacak ve kıl payı kaçıran o isimler...
Bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler şöyle;
Kenan Doğulu (37)
Yalın (31)
Tolga Karel (33)
Rıza Kocaoğlu (32)
Gökhan Özen (32)
Murat Boz (31)
Engin Akyürek (31)
Tolgahan Sayışman (30)
Murat Ünalmış (30)
Bedelli askerliği kıl payı kaçıran ünlüler şöyle;
Kıvanç Tatlıtuğ (28)
Burak Özçivit (27)
Yağmur Atacan (28)
İbrahim Çelikkol (29)
İbrahim Kendirci (25)
Murat Dalkılıç (28)
Buğra Gülsoy (29)