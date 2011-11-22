Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kuzey ve Güney de Kaçırdı

Bedelli Askerlikten Yararlanabilen ve Kaçıran ÜnlülerBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık grup toplantısınd

Kuzey ve Güney de Kaçırdı

Bedelli Askerlikten Yararlanabilen ve Kaçıran ÜnlülerBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık grup toplantısınd

22 Kasım 2011 Salı 22:07
Kuzey ve Güney de Kaçırdı
banner238

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık grup toplantısında bedelli askerliğin detaylarını açıkladı. Erdoğan, 21 günlük temel askerlik eğitiminin olmayacağı ve 30 yaşından gün alanların yararlanacağı bedelli askerlik ücretinin 30 bin TL olacağını söyledi.

Ve gözler bedelli askerliği bekleyen ünlü isimlere çevrildi.

İşte bedelli askerlikten yararalanacak ve kıl payı kaçıran o isimler...

Bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler şöyle;

Kenan Doğulu (37)
Yalın (31)
Tolga Karel (33)
Rıza Kocaoğlu (32)
Gökhan Özen (32)
Murat Boz (31)
Engin Akyürek (31)
Tolgahan Sayışman (30)
Murat Ünalmış (30)

Bedelli askerliği kıl payı kaçıran ünlüler şöyle;

Kıvanç Tatlıtuğ (28)
Burak Özçivit (27)
Yağmur Atacan (28)
İbrahim Çelikkol (29)
İbrahim Kendirci (25)
Murat Dalkılıç (28)
Buğra Gülsoy (29)

Son Güncelleme: 22.11.2011 22:07
Anahtar Kelimeler:
ImzaBedelliAskerlikErdoğan Kacıranünlüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim