Türk sinemasını sevilen cusu ünlü sanatçı Kuzey Vargın, ilginç bir iddiada bulundu.



KUZEY GÜNEY BENİM PROJEMDİ ÇALDILAR



Yıllarca ceza evinde yattığını, buralarda birçok projeler hazırladığını söyleyen Kuzey Vargın, " Kuzey Güney projesini, ben kendi hayatımıkonu aldığı için yazdım ve hazırladım. Ancak hayatımı benden

çaldılar. Bu kadar emek verip de emeğinizin çalınması bir sanatçıya vurulan en büyük darbedir. Hadi çaldınız nezaketen de olsa beni arayın, Kuzey beyi,gel bu filimde rol al oyna ya da rızamı alın. Bu

sanat hırsızlıkları ile kimse bir yere varamaz. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.