Kurtlar Vadisi Kıbrıs'a Çıkacak!

KURTLAR VADİSİ KIBRIS'A ÇIKACAK!



‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinin başrol oyuncusu, Polat Alemdar’ı olarak bilinen Necati Şaşmaz, Kıbrıs aşığı bir insan. fırsat buldukça Kıbrıs’a gidiyor. Hem tatil hem iş. Son dönemlerde Kuzey Kıbrıs’ın dünyada sesinin duyulması konusunda çok çabaları oldu. Özellikle Balkanlar da ciddi reklamlar yaptı.Hatta Fahri Turizm Elçisi olarak da görevlendirildi. Ancak ‘popülizme’ yenik düşüldü, yeni hükümet Şaşmaz’ın ‘Fahri Elçiliği’ni iptal etti. Eski Turizm Bakanı Ünal Üstel’in de yakın dostu. Sayın Bakan, Kuzey Kıbrıs’ın turizm elçiliği konusunda çok şey kazandırdı. Görevden ayrıldıktan sonra da Şaşmaz’la temaslar sona ermedi.Necati Bey’in gelecek dönemlerde ‘Kurtlar Vadisi Kıbrıs’ adlı bir sinema filmi çekme düşüncesi olduğunu biliyordum. Uzun zamandır, gündemin yoğunluğunda yazamadım. Necati Şaşmaz’ın bu yönde, Kıbrıs’ta temasları oldu. Olumlu yanıtlar aldı. Ki Kıbrıslı olmasa bile Kıbrıslı kadar Kıbrıs’a yakın biri. Edindiğim bilgiye göre bu sene içerisinde film için start verilecek. Filmin 1974 yılındaki Barış Harekatı’nı konu alması düşünülüyor. Ama değişiklikler de olabilir.Kıbrıs’ın da son dönemde dizi ve film çekimlerinin cazibe merkezi haline geldiğini not edelim. Sayın CumhurbaşkanıR. Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filmi de Kıbrıs’ta çekiliyor. Karadenizlilerin yoğun olarak yaşadığı İskele ilçesinde neredeyse bir Kasımpaşa kuruldu. Halk memnun. Bölgeye canlılık geldi, ilgi arttı. ‘Reis’ setini yakından görmek isteyenler İskele’ye akın etti.‘Reis’ filmiyle Kuzey Kıbrıs’ın beyaz perdeye taşınması, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına da katkı yapacaktır. İskele Belediye Başkanı HASAN Sadıkoğlu, “Film bölgenin canlanmasına neden oldu” diyor.Reyting rekorları kıran TV8’deki ‘O Ses Türkiye’ ve ‘İşte Benim Stilim’ programlarına Kıbrıslı yarışmacılar damga vuruyor diyebiliriz. Kıbrıs’ta ciddi bir izleyici kitlesi olan programların finalleri, dikkatle takip ediliyor.Hatta Kıbrıs’tan da SMS ile oy vermek mümkün. Kuzey Kıbrıs Turkcell aboneleri 1890’a gönderdikleri mesajlarla sevdikleri sanatçılara oy veriyor. ‘O Ses Türkiye’de Çağdaş Aydaş, Eril Cambaz ve Türkan Kürşad izleyicinin karşısına çıktı. Çağdaş ve Eril elenirken, Türkan söylediği son şarkıyla yarışmadaki iddiasını sürdürdü. Performansı sonrasında Kıbrıslı Türklere seslenen Türkan, “Binlerce yarışmacı arasından finallere kadar gelmek ailemi de beni de çok mutlu etti. Burada çok güzel deneyimler elde ettim” dedi. Türkan’ın Kıbrıslı Türklere mesajı da, “SMS’lerinizle desteğinizi istiyorum” oldu. ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasında boy gösteren İnci Pars da, kendi ‘stilini’ yarışmaya yansıtmaya çalışıyor.Kıbrıs’a özgü şivesiyle dikkat çeken Pars’ın her giyimi de ilgiyle izleniyor. Yaptığı gösteriler ve hareketlerle de farklı olduğunu yansıtıyor.Geçende; jüri üyesi Hakan Akkaya’nın, ‘aracını satmasıyla’ ilgili anlattığı anısı da çok önemliydi.Hakan Bey’in, “2007’de aracımı sattıktan sonra otobüse bindim. O arada ağladım. Ama bunu sonrasında asla sorun etmedim. Yeni bir hayata başlamak için bunu yaşamaktan gocunmadım” yönündeki sözlerini çok tuttum.Bu anı, mücadeleden asla yılmamız gerektiğini gösteriyor. Zaman zaman yaşanacak sıkıntıları aşma konusunda, yola devam edilmeli. İnsanlar nereden geldiğini unutmamalı. Teşekkürler Hakan Bey samimi sözleriniz için.