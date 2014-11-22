Kurt Seyit'in 5 bölümü geri ödendi!..

Güneş'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ'un geçen mart ayında başlayan dizisi Kurt Seyit ve Şura dizisi beklentinin atında reytinglere ulaşınca önceki gece ekrana gelen 21. bölümüyle ekrana veda etti.



Rusya'da başlayan dizinin çekimleri düşük izlenme oranı nedeniyle İstanbul'a alınmış, başrole sezon başında Fahriye Evcen takviyesi yapılmış ancak buna rağmen zirveyi görememişti.



Finali beraber izlediler



Dev bütçesini reklam geliriyle karşılamayan dizi, daha başlamadan 26 bölümlük yurtdışı satışı yapıldığı ve ücreti de peşin alındığı için ekranda kalmaya devam etmişti. Ancak çıkan kötü reyting karnesine ancak 21. bölüm dayanan Star TV'nin, kalan 5 bölümlük ödemeyi iade ettiği öğrenildi. Dizinin final bölümünü başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor, senarist Ece Yörenç ve yönetmen Hilal Saral beraber izledi.