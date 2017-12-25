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Küfürlere Maruz Kalıyorum!

Sitem etti!

Küfürlere Maruz Kalıyorum!

Sitem etti!

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
Küfürlere Maruz Kalıyorum!
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Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın'a Haluk'u baştan çıkarmaya çalışan kadın olarak dahil olan Gülin İyigün rolünden ötürü küfürlere maruz kaldığını söyledi.

Reytinglerde geçmişteki başarısını yakalayamayan Çocuklar Duymasın bitti bitecek derken, tam gaz yayınlanmaya devam ediyor. Diziye Tutku karakteriyle yeni dahil olan Gülin İyigün verdiği röportajda bazı şikayetlerini dile getirdi.

"HALUK VE MELTEM'İ BENİMSEMİŞLER"

'Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna Tutku karakteriyle dahil olan Gülin İyigün, "İnsanlar, Haluk ve Meltem'i nasıl benimsemişse, sokakta yürürken küfürlere maruz kalıyorum'' dedi.

Çocuklar Duymasın’da Haluk (Tamer Karadağlı) ve Meltem’in (Pınar Altuğ) arasını bozan, Tutku’yu canlandıran İyigün’le, yeni projesini ve aldığı tepkileri konuştuk. 

- Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Bu macera, hayatımda bir yola çıkmaya karar verdiğimde başladı. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Sektörde birkaç yıl çalıştıktan sonra, kurumsal hayatın bana göre olmadığına karar verdim. O sırada hayatıma sağlık sektöründen başka bir iş geldi. ‘Sahneyi daha iyi nasıl kullanabilirim?’ diye düşünürken, oyunculuk eğitimi almaya başladım ve aşık oldum. Sonra tüm zamanımı oyunculuğa adadım.

- ‘Çocuklar Duymasın’a nasıl dahil oldunuz?

Geçtiğimiz sezon ‘Seksenler’ dizisinde Funda karakterini oynayarak, Mint Ailesi’ne dahil olmuştum. Birol Güven ve yönetmenimiz Bora Tekay, ‘Çocuklar Duymasın’da Tutku karakteri için beni uygun bulmuş. ‘Çocuklar Duymasın’ ilk işim değil, daha önce de farklı projelerde görev aldım. 2011’den beri dizi ve reklam filmlerinde oynuyorum. 

- Dikkat çeken bir rolünüz var, ne düşünüyorsunuz?

‘Çocuklar Duymasın’, yıllardır benimsediğimiz bir proje. Özellikle Meltem ve Haluk, yakın çevremizden bir çiftmiş gibi, alıştığımız bir aile. Bugüne kadar ilk defa Meltem’le Haluk’un arasına bir kadın girmeye çalışıyor. Bence Tutku en çok bu yüzden dikkat çekti.

- Rolünüzü canlandırırken zorlanıyor musunuz?

Ruhun bir yolculuğu olduğuna, yaşamdaki her şeyin bu süreçteki eğitime ve dönüşüme hizmet ettiğine inanıyorum. Benim için oyunculuk, bu anlamda çok besleyici oldu. Tutku, hırslı, karar verdiği her şeye sahip olan ve Haluk’a aşık bir kadın. Onun seçimleri bana göre değil. Tutku şu anda derin bağlar kurduğum biri, onu asla yargılayamam. 

- Rolünüz için olumsuz tepkiler alıyor musunuz?

Tabii alıyorum. Sadece sokakta değil, sosyal medyadan da sürekli mesajlar geliyor. Eleştiriden öte yorumlar alıyo-rum. Çok özür dilerim ama küfürler hava-da uçuşuyor diyebilirim. Sokakta yürürken bir anda küfürlere maruz kalıyorum. Toplum olarak, Haluk ve Meltem’i o kadar benimsedik ki, Tutku herkesirahatsız etti. 

- Dizi dışında neler yapıyorsunuz?

Yıllardır yoga yapıyorum. Ayrıca yoga dersi veriyorum. Setle birlikte yoğun bir tempom var. Tiyatro oyunlarını ve sinemayı takip ediyorum.

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