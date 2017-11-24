Kötü Haberi Kendisi Verdi!

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'a konuşan Serdar Ortaç, yaşadığı zorlukları kameralar karşısına geçip anlattı.Zor günler geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı, "Piyano çalarken parmaklarım kilitleniyor. Bazen eller uyuşuk, ayaklar uyuşuk. Yürürken dengede duramıyorum." diyerek sevenlerini üzecek açıklamalarda bulundu.Daha önce de hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortaç, dışarıdan iyi gözükmesine rağmen hastalığından dolayı çok acı çektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Dıştan iyiyim, ama içeriden yanıyorum. Sanki çimentoyu, alçıyı belime dökmüşler gibi. Sahnede 'Yaz Yağmuru'nu okuyorum mesela, hop yana kayıyorum toparlıyorum kendimi ve devam ediyorum."Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırdığı potansiyel olarak zayıflatan bir hastalıktır. Miyelin hasarı beyniniz, omuriliğiniz ve vücudunuzun diğer kısımları arasındaki iletişimi etkileyebiir. Bu durum sinirlerin kendisinde geri dönüşü olmayacak hasara neden olabilir. Belirtileri etkilenen sinirlere ve hasarın boyutuna bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Şiddetli multipl skleroz hastaları yürüme ve net konuşma yetilerini kaybedebilirler.