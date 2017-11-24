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24 Kasım 2017 Cuma 16:36

Kötü Haberi Kendisi Verdi!

"Ayaklarım tutmuyor!"

Kötü Haberi Kendisi Verdi!
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç verdiği röportajda hayatını zehir eden MS hastalığını anlattı. Serdar, "Piyano çalarken parmaklarım kilitleniyor, ayaklarım tutmuyor." dedi.

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'a konuşan Serdar Ortaç, yaşadığı zorlukları kameralar karşısına geçip anlattı.  

"YÜRÜRKEN DENGEDE DURAMIYORUM" 

Zor günler geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı, "Piyano çalarken parmaklarım kilitleniyor. Bazen eller uyuşuk, ayaklar uyuşuk. Yürürken dengede duramıyorum." diyerek sevenlerini üzecek açıklamalarda bulundu.

"SANKİ İÇİME ÇİMENTO DÖKÜLMÜŞ GİBİ" 

Daha önce de hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortaç, dışarıdan iyi gözükmesine rağmen hastalığından dolayı çok acı çektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Dıştan iyiyim, ama içeriden yanıyorum. Sanki çimentoyu, alçıyı belime dökmüşler gibi. Sahnede 'Yaz Yağmuru'nu okuyorum mesela, hop yana kayıyorum toparlıyorum kendimi ve devam ediyorum." 

MS HASTALIĞI NEDİR? 

Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırdığı potansiyel olarak zayıflatan bir hastalıktır. Miyelin hasarı beyniniz, omuriliğiniz ve vücudunuzun diğer kısımları arasındaki iletişimi etkileyebiir. Bu durum sinirlerin kendisinde geri dönüşü olmayacak hasara neden olabilir. Belirtileri etkilenen sinirlere ve hasarın boyutuna bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Şiddetli multipl skleroz hastaları yürüme ve net konuşma yetilerini kaybedebilirler.
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