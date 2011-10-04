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Korunmasız cinsel ilişki artıyor.

Birçok gencin korunmasız cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkarıldı.

Korunmasız cinsel ilişki artıyor.

Birçok gencin korunmasız cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkarıldı.

04 Ekim 2011 Salı 15:59
Korunmasız cinsel ilişki artıyor.
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Dünya Doğum Kontrolü Günü (WCD) hareketinin “Bilgisiz ya da çok bilen: doğum kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak sizin hakkınız” başlığıyla hazırladığı raporda, dünya genelinde giderek daha fazla gencin korunmasız cinsel ilişkiye girdiği ve doğum kontrol türlerinin etkinliği hakkında daha az şey bildiği belirtildi.
Raporda, güvenli olmayan cinsel ilişkiye giren genç insanların sayısının son üç yıldaFransa'da yüzde 111, ABD'de yüzde 39 ve İngiltere'de yüzde 19 arttığı vurgulandı.

WCD üyesi Denise Keller, dünyanın neresinde olursa olsun gençlerin seks ve doğum kontrolü hakkında güvenilir bilgi almasını önleyecek engellerin bulunduğunun altını çizerek, bu konular hakkındaki efsanelerin ve yanlış kanıların bugün bile yaygın olduğunu kaydetti.

Bayer Healthcare Pharmaceuticals ve 11 uluslararası sivil toplum örgütü tarafından WCD'ye yaptırılan araştırmada, aralarında Şili, Polonya ve Çin'in de bulunduğu 26 ülkede 6 binden fazla gençle seks ve doğum kontrolüyle ilgili tavırları görüşüldü.

CİNSEL EĞİTİM KAYGI VERİCİ

Araştırmayı yapanlar, genç insanlar arasındaki planlanmayan hamileliklerin seviyesinin büyük bir küresel sorun olduğunu ve bazı yerlerdeki korunmasız cinsel ilişkinin boyutunun, gençlerin aldığı cinsel eğitim hakkındaki kaygıları artırdığını ifade ediyor.

Avrupa'daki gençlerin sadece yarısı okullardan cinsel eğitim aldıklarını söylerken, Latin Amerika, ABD ve Asya Pasifik'te ise bu oranın yüzde 75 olduğu bildiriliyor.

Araştırmaya katılanlardan bazıları doğum kontrolü için sağlık profesyonellerine danışma konusunda çok utangaç olduğu söylerken, Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu sözcüsü Jennifer Woodside, gençlerin, yeterince cinsel eğitim almadıklarını ya da seks ve cinsellik hakkında yanlış bilgiler edindiklerini ifade ettiklerini kaydetti.

Araştırmaya göre, Mısır'da görüşülen gençlerin üçte birinden fazlası, cinsel ilişkiden sonra yıkanmanın hamileliği engelleyeceğini düşünüyor. Tayland ve Hindistan'daki gençlerin yaklaşık yüzde 30'u ise adet döneminde ilişkiye girmenin doğum kontrolü için etkili bir yöntem olduğunu sanıyor.

 

Son Güncelleme: 04.10.2011 15:59
Anahtar Kelimeler:
AşkCinselçok BirIlişki
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