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Konserde nefes kesti!

Sıla nefes kesti!

Konserde nefes kesti!

Sıla nefes kesti!

17 Mart 2018 Cumartesi 13:29
Konserde nefes kesti!
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Rotterdam konserinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Sıla'nın derin göğüs dekolteli kıyafeti "Silikon taktırmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde konser veren Sıla, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sahnede en sevilen şarkılarını söyleyen Sıla, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, canlı performansıyla hayranlarından tam not almayı başardı.

SİLİKON MU TAKTIRDI?

Sıla'nın son dönemlerde verdiği konserlerde göğüs dekolteli kıyafetler tercih etmesi "Silikon taktırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

9 AYDA 7 KEZ SAÇINI DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Sıla'nın imajında sürekli değişikliğe gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Saçlarını dokuz ay içinde üç kez rengini dört kez modelini değiştirmesi Ahmet Kural ile ilişkisinin başlangıç ve bitişine yorumlandı.

Sıla'nın konserinden kareler;

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