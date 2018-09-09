Konserde bir anda yere yığıldı!

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, bu yıl 5'incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü'nde hayranlarının karşısına çıktı. Sahneye çıktıktan sonra kendisini kötü hisseden ünlü şarkıcı Ziynet Sali bir anda sahneye yığıldı.

SAHNEDE BAYILDI

Sahnede kendisini iyi hissetmeyen şarkıcı "Enerjiniz başımı döndürdü" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak ayakta durmakta güçlük çektiği anda baygınlık geçirdi. Bayılmanın ardından hızlıca kulise götürülen Ziynet Sali'nin sağlık durumu kontrol edildi.

KONSERİNİ YARIM BIRAKMADI

Hayranları Twitter'dan konserin yarım kaldığını, ne olduğunu anlayamadıklarını belirten mesajlar paylaşarak durumu sosyal medyanın gündemine taşıdı. Bir süre sonra kendisine gelen şarkıcı, seyircilerini kırmamak için konserine kaldığı yerden devam etti