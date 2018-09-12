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Konserde bayılmıştı! Hastalığını açıkladı

Konserde bayılmıştı! Hastalığını açıkladı

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:28
Konserde bayılmıştı! Hastalığını açıkladı

Beylikdüzü konserinde bayılıp yere düşen Ziynet Sali, “Hipoglisemi hastalığım var. Sahne öncesi yemek yemeyi sevmiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda verdiği konserde bayılan Ziynet Sali, “Gayet sağlıklıyım ve bomba gibiyim” dedi. Kan şekerinin düşmesi sonucu baygınlık geçirdiğini belirten şarkıcı, “10 dakika sonra kendime geldim. Yedi yıl önce İzmir’de verdiğim konserde de aynı şeyi yaşamıştım” açıklamasını yaptı.

Dengesiz beslenme özelliği olduğunu ve bunun öğrencilik yıllarından kaldığını anlatan Sali, “Hipoglisemi hastalığım var. Başka sağlık sorunum yok. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sahne öncesi yemeyi sevmiyorum. Her yediğimde rahatsız oluyorum ve şarkı söyleyemiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil, hafif şeyler tüketiyorum” şeklinde konuştu.

Hipoglisemi nedir?

Aşırı terlemeye, aşırı halsizliğe ve hafif baygınlığa yol açan, kanda olağandan daha az şeker bulunması hastalığı.

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