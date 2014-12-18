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Koğuştaki Yaşamını Anlattı!

Ünlü şarkıcı isyanlarda: "Benim buradan çıkmam lazım, yoksa çürürüm" 'OLMAMALIYIM' Uyuşturucudan ikinci kez hapse giren Seki, Esin Övet'e konuştu: "Normal yargılama istiyorum. Ben burada olmamalıyım."

Koğuştaki Yaşamını Anlattı!

Ünlü şarkıcı isyanlarda: "Benim buradan çıkmam lazım, yoksa çürürüm" 'OLMAMALIYIM' Uyuşturucudan ikinci kez hapse giren Seki, Esin Övet'e konuştu: "Normal yargılama istiyorum. Ben burada olmamalıyım."

18 Aralık 2014 Perşembe 10:26
Koğuştaki Yaşamını Anlattı!
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Habertürk'ten Esin Övet, Deniz Seki'yi cezaevinde ziyart etti. "Salı sabahı saat 09.50’de Özgür Aras’ın arayıp “Deniz Seki seninle görüşmeyi kabul etti” dediği zaman içimdeki heyecanı anlatamam. Çok uzun zamandır bu haberi bekliyordum. İnsanın 20 yıldır tanıdığı kişiyi ilk kez görecekmiş gibi olma duygusunu da size anlatamam. Değişik duygular içindeydim. Ve tabii hemen harekete geçtim." diyen Övet'in o söyleşisi...

Burada her gün makyajımı yapıp ruj sürüyorum. Koğuştaki kadınlara da rujlarını mutlaka sürmeleri gerektiğini söylüyorum. Bırakmıyoruz kendimizi.

‘SADECE ANNEMİ ARIYORUM’
Haftada bir gün telefon iznim var. Onu da annemi arayarak kullanıyorum. İlk dakikalarımız karşılıklı ağlayarak geçiyor. Sonra hal hatır soruyoruz.

'BURADA HERKES EŞİT’

Burada kimse sanatçı Deniz Seki’yi tanımaz. Cezaevinin kapısından girdin mi her şey biter. Herkes eşit. Kimsenin bir ayrıcalığı yok.

‘KİTABIM ÇIKACAK’
Kitap yazmaya başladım. İkinci defa cezaevine dönmemin bir nedeni var bence. İlkinde şarkılar çıktı, şimdi de Kitap çıkacak. Kendimi yazıyorum.

‘KİTAPLARIMA RAF YAPTIM’

Etrafımı güzelleştiriyor, yatağımı, başucumu şekillendiriyorum. Perde yapıyorum, kitaplarım için de raf yaptım. O kadar çok kitabım var ki.

‘BİR TEYBE İHTİYACIM VAR’

Sezen'in dediği gibi burayı verimhaneye çevirmem için bir teybe ihtiyacım var. Şarkı üretmem için teyp olmalı. Bakanlığa yazı yazdık, bekliyoruz.

‘ÖLDÜM, KENDİMİ İZLİYORUM’

Öldüm de öbür dünyadan kendimi izliyor gibiyim burada. Duruyorum, öylece duruyorum. Kalem ve kâğıtla daha dün barıştım.

‘İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM’

Sağlığıma dikkat ediyorum. Onun dışında İngilizce dersleri alıyorum. Ameliyat olduktan sonra da keman derslerine başlayacağım.


KAYNAK: Habertürk
Son Güncelleme: 18.12.2014 10:27
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