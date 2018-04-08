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'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

Yaparsın Aşkım’da 6 aylık evli çiftten ilginç yatak odası itirafı

'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'

Yaparsın Aşkım’da 6 aylık evli çiftten ilginç yatak odası itirafı

08 Nisan 2018 Pazar 23:12
'Kocamın yanında onu da yatağa alıyorum'
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FOX TV ekranlarında İlker Ayrık'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaparsın Aşkım'ın çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüne 6 aylık çiftin itirafı damga vuracak.

İlker Ayrık’ın sunduğu ‘Yaparsın Aşkım’ programında Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli çiftin ilginç uyuma şekli yeni bölüme damga vuracak. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, “Kaçırmamak lazım” notunu düştü.

İşte Mesut Yar’ın yazısındaki ilgili kısım;

FOX’un yarışması “Yaparsın Aşkım”a bu hafta Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli bir çift katılacak. Henüz altı aylık evli olan Zorlu çifti, Fulya’nın garip uyuma şekliyle izleyenleri eminim ki çok şaşırtacak…

Saç kurutma makinesini yatakta çalıştırarak uyuyabildiğini söyleyen Fulya ve bu nedenle aylardır uykusuz kaldığını söyleyen eşi Oğuzhan’ın yaşadıkları programın sunucusu İlker Ayrık’ı da şoke edecek…

Youtube’dan fön makinesi sesi indirip, eşini bununla uyutmayı deneyen ama bir türlü başaramayan Oğuzhan’ın hikayesi çarşamba günü ekranda olacak. Çekimlerde şaşkınlığa uğrayan yapımcı dostlar uyardı, bu trajikomik hikayeyi kaçırmayın derim!

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