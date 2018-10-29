Dr. Yeşim Üstün Aksoy

‘’KKTC ve Türkiye’de saç bakım ve güzellik eğitimine yönelik, ilk doktora tezini yapan kişi…’’

Bugün röportaj köşemizin konuğu, neredeyse 20 yıllık bir tanışıklığımız olan sevgili arkadaşım; Dr. Yeşim Üstün Aksoy. Kendisi 2015 yılında, YDÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kuran kişi ve halen daha bölüm başkanı olarak görevine devam etmekte.

Dr. Yeşim Üstün Aksoy kimdir? Bizlere biraz kendinden bahseder misin?





2005 yılında İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2010 yılında İngilizce öğretmenliği üzerine, yüksek lisansımı tamamladım. Eş zamanlı olarak İngiltere’de güzellik bölümünü bitirdim. 2016 yılında Eğitim Bilimleri üzerine doktora programına başladım ve 2018 yılında mezun oldum. 2018 yılında Dr. ünvanını aldım. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetlerini 2015 yılında kurdum ve Bölüm Başkanı oldum ve bu alanda birçok öğrenci yetiştirdim ve yetiştirmeye de devam ediyorum. Akademik alanda ise ilerlemeyede halen daha devam ediyorum. Güzellik uzmanlığı mesleği sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalı olduğu için insanlara bu mesleğin eğitimdeki önemini ve yerini vurgulayıp onların farkındalıklarını artırmak adına dünyanın birçok yerinde düzenlenen eğitim ile ilgili konferenslara katıldım. Birçok bildiriler sundum. Ayrıca dünya dergilerinden biri olan SSCI (Social Science Index Citation) da saç bakımı ve güzellik eğitimine yönelik makalelerim yayınlandı. 34 yaşındayım. 2009 yılında Gökhan Aksoy ile evlendim. 4,5 yaşında, bir kız çocuğu Annesiyim.

Bu alanda birçok, öğrenciyi mezun eden ‘’Dr. Yeşim Üstün Aksoy’’, daha fazla öğrenci yetiştirip, mezun etmek istiyor.

İngilizce öğretmenliğinden, güzelliğe nereden nereye?

2006 yılında güzelliğe ilk adım atışım. Bir senelik özel bir kurumda estetisyenlik kursuna katıldım. Güzelliğe ilk adımımı burada attım. Bu kurstan sonra; yurt içinde ve yurt dışında bir çok seminerlere ve eğitimlere katılarak kendimi geliştirdim.

Yoğun bir tempoda çalışmalarına devam eden Dr. Yeşim Üstün Aksoy; Eşinin kendisine verdiği desteği, sabrı ve en önemlisi de Anne ve Babasının kendisine gösterdiği desteklerin maddi ve manevi olarak, ‘’paha biçilemez’’ yönde olduğunu bizlere belirtti.

Başkanı olduğunuz, YDÜ Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünde ne gibi çalışmalarınız var?

İki yıllık olan ön Lisans bölümünü, dört senelik lisans bölümü olması için çalışmalarının başladığının müjdesini bize verdi. Ayrıca şu anda iki yıllık olan bölümün de YÖK ve YÖDAK onaylı olduğunu bizlere belirtti.

Birazda sizden bahsedelim, Dr ünvanını ve bölümü bir köşeye bırakalım. Bunlar dışında nasıl zaman geçiriyorsunuz?

Eşim ve çocuğum ile birlikte dünyanın farklı şehirlerini ziyaret etmeyi seviyorum.

Bunun dışında sağlığımı korumak için spor yapıyorum. Yoğunluktan uzaklaşmak ve ruhumu dinlendirmek için piyano çalıyorum. Ayrıca küçüklüğümden beri folklör oynuyorum, Latin danslarını yaklaşık 11 senedir Latin dansları yapıyorum. Vakit buldukça eşimle birlikte latin gecelerine katılıyoruz.



Bir çok sosyal sorumluluk projesi için düzenlenen etkinliklere ve seminerlere katıldınız. En dikkat çeken projelerinizden biraz bizlere bahseder misiniz?

LTB (Lefkoşa Türk Belediyesi) iş birliği ile Kadın Sığınma Evlerin’de ki kadınlarımızın saç bakımı ve güzellik bakımı uygulamaları gerçekleştirdik.

KKTC Trafik Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte, trafik kazalarını önlemek amacı ile insanları bu konuda bilinçlendirmek amacı ile güzel bir sosyal çalışma projesine imza attık.

Geçmişten günümüze Kıbrıs Türk Düğün Kültürü etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte 1930 yılından günümüze kadar olan; kına, düğün, nişan kıyafetleri sergilendi. Ayrıca o dönemlere ait saç ve makyaj tasarımları yapıldı.

Son olarak, Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru Köşemiz hakkında neler söylemek istersiniz?

Çok güzel ve keyifli bir röportaj olduğunu öncelikle belirtmek isterim, sürekli basından ve sosyal medyadan takip ettiğim, başarılı bir gazeteci arkadaşım olan Armağan Dinletener’e bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim.