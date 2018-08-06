Paris Hilton KKTC'deki partide aşka geldi!

Paris Hilton, KKTC'de müzisyen oldu! Ünlü isim, Platinum Rush European 2018’ kapsamında DJ'lik yaparak partiye katılanlara renkli anlar yaşattı. Paris Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi

Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, fırtınalar estirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen partide DJ performansı sergileyen Hilton, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Hilton’a sevgilisi Chris Zylka eşlik etti.

Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi. Sık sık birbirlerine öpücükler konduran ikilinin bu anları objektiflerden kaçmadı.

Basın toplantısında Antalya’da düzenlenen bir etkinlikte Mustafa Sandal ile aynı sahneyi paylaşan Paris Hilton, repertuvarından Sandal’ın şarkılarına yer vereceğini söylese de gecede popçuyu es geçti. Hilton, başka organizasyonlarda seve seve KKTC'ye geleceğini söyledi.