banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95078
ALTIN
200.393
DOLAR
5.1362
STERLİN
6.6630
EURO
5.9388
Meteoroloji dairesi açıkladı!
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Bir tuhaf taciz olayı
BİR TUHAF TACİZ OLAYI
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı
500 TL'LİK ÇANTAYI ÇALIP ÇÖPE...
banner282
Flaş Haber
Bir tuhaf taciz olayı
Kapat

KKTC'deki partide aşka geldi!

KKTC'deki partide aşka geldi!

KKTC'deki partide aşka geldi!

KKTC'deki partide aşka geldi!

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:55
KKTC'deki partide aşka geldi!

Paris Hilton KKTC'deki partide aşka geldi!

Paris Hilton, KKTC'de müzisyen oldu! Ünlü isim, Platinum Rush European 2018’ kapsamında DJ'lik yaparak partiye katılanlara renkli anlar yaşattı. Paris Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi

Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, fırtınalar estirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen partide DJ performansı sergileyen Hilton, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Hilton’a sevgilisi Chris Zylka eşlik etti. 

Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi. Sık sık birbirlerine öpücükler konduran ikilinin bu anları objektiflerden kaçmadı. 

Basın toplantısında Antalya’da düzenlenen bir etkinlikte Mustafa Sandal ile aynı sahneyi paylaşan Paris Hilton, repertuvarından Sandal’ın şarkılarına yer vereceğini söylese de gecede popçuyu es geçti. Hilton, başka organizasyonlarda seve seve KKTC'ye geleceğini söyledi. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
72 yaş enerjisi
72 yaş enerjisi
Ünlü isim ayakta duramadı! Çöp kamyonuna düştü...
Ünlü isim ayakta duramadı! Çöp kamyonuna düştü...
Demet Akalın'ın uçağında bomba alarmı!
Demet Akalın'ın uçağında bomba alarmı!
"Dolar anamızı ağlattı!"
"Dolar anamızı ağlattı!"
Aslı Enver paylaştı eski sevgili Murat Boz boş durmadı!
Aslı Enver paylaştı eski sevgili Murat Boz boş durmadı!
Çatalla saldırdı
Çatalla saldırdı
Oğluna koyacağı isim belli oldu
Oğluna koyacağı isim belli oldu
"Artık Hürrem değilsin düzgün konuş"
"Artık Hürrem değilsin düzgün konuş"
Doğum gününü kutlayanlara böyle teşekkür etti
Doğum gününü kutlayanlara böyle teşekkür etti
Kıskançlık krizine girdi!
Kıskançlık krizine girdi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim