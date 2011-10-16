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Kıvanç'ın cebinde akrep var

600 bin TL’lik Maserati'siyle alışverişe çıktı ama poşetlerini taşıyan görevliye bahşiş vermedi

Kıvanç'ın cebinde akrep var

600 bin TL’lik Maserati'siyle alışverişe çıktı ama poşetlerini taşıyan görevliye bahşiş vermedi

16 Ekim 2011 Pazar 12:47
Kıvanç'ın cebinde akrep var
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“Aşk-ı Memnu” dizisindeki “Behlül” karakteriyle zirveye çıkan ve “Kuzey Güney” dizisiyle yerini sağlamlaştıran Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler’de yaklaşık 600 bin TL’lik Maserati marka, iki kapılı 2011 model spor otomobiliyle görüntülendi. Etiler’de bir şarküteriden 300 liralık mutfak alışverişi yapan Kıvanç Tatlıtuğ, poşetlerini şarküteri çalışanı görevliye taşıttırıp otomobilinin bagajına bıraktırdı. Tatlıtuğ, poşetlerini taşıyan ve bahşiş bekleyen görevliye bir karşılık vermeden otomobiline binip uzaklaştı. Tatlıtuğ’un aracına, geçen temmuz ayında yine Etiler’de alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, hafif hasar vermişti.

Son Güncelleme: 16.10.2011 12:47
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç TatlıtuğMaseratiBehlül
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