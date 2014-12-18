Kıvanç Tatlıtuğ, Meryem'i Reddetti

Meryem Uzerli'nin yeni dizisi için parrtner arayışı devam ediyor.



Fahriye Evcen'in katılması da 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi reytinglerin de bir fark yapmayınca dizi ekranardan kaldırıldı.



Dizisinin ekranlardan kadlırılması üzerine ekrana küsen Kıvanç Tatlıtuğ 1 yıl ara vereceğini ve yurtdışında oyunculuk eğitimini alacağının açıklamasını yapmıştı.



Meryem Uzerli'nin yeni dizisinden gelen teklife de bu yüzden 'hayır' dediği öğrenildi.



Ünlü oyuncunun ajansı da "Kıvanç, Eylül 2015 tarihine kadar TV'de bir projede yer almayı düşünmüyor, teklifleri geri çeviriyor. Ayrıca kendisi yeni projesini yine Ay Yapım'la gerçekleştirecektir" dedi.

Son Güncelleme: 18.12.2014 08:58