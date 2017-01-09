Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ocak 2017 Pazartesi 17:12

Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a Yerleşiyor!

Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a Yerleşiyor!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a Yerleşiyor!
Türkiye'deki yoğunluktan bunalan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Kıbrıs'ta villa almak için harekete geçti.

Milliyet / Cadde yazarı Sefa Karahasan'ın bugün köşesinde bu konuyla ilgili önemli iddialarda bulundu.

İşte Karahasan'ın yazısında Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili o bölüm;
Ajda Pekkan, Cenk Eren gibi isimlerin Kıbrıs’tan ev aldıklarını yazmıştık. Son dönemde de Ada’nın turizm şehri Girne’ye sanatçıların ilgisi artmış durumda. Türkiye’nin yoğun temposundan yorulan sanatçılar kendilerini Ada’ya atıyor. emlak sektörünü yakından takip eden isimler arasına Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in de katıldığını söyleyebiliriz. Boşanacaklar iddialarının ortaya çıktığı bir anda Girne’de lüks bir otelde tatil yapan çiftin; ülkedeki sakinliği sevdiği belirtildi. Bu nedenle ikilinin bir villa almak için araştırma yaptığı iddia edildi.

Popüler bir bölge
Tatlıtuğ çiftinin gelecek günlerde de yeniden Kıbrıs’a gideceği ve bu yöndeki çalışmalarını sonuçlandıracağı konuşuluyor. Öğrenilenlere göre, çift Girne’nin popüler bölgesi ve lüks villaların bulunduğu Ozanköy’den bir villa alacak. Öte yandan neredeyse her hafta Kıbrıs’ta sahneye çıkan Sibel Can, Serdar Ortaç ve oyuncu Necati Şaşmaz gibi isimlerin de Girne’den ev almak istediğini belirtelim.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Erken'den Kötü Haber! Ece Erken'den Kötü Haber!
Survivor 2017’ye Katılan Son İki Kişi Belli Oldu Survivor 2017’ye Katılan Son İki Kişi Belli Oldu
Arda Kural'dan Üzücü Haber! Arda Kural'dan Üzücü Haber!
Survivor 2017 Ne Zaman Başlayacak? Survivor 2017 Ne Zaman Başlayacak?
Haluk Levent'ten 'Çalınan Montunu' Getirene İlginç Vaat Haluk Levent'ten 'Çalınan Montunu'...
İsrafil Köse'nin Öldüğü Kazada Flaş Gelişme İsrafil Köse'nin Öldüğü Kazada Flaş Gelişme
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Ece Erken'den Kötü Haber!

Haberi Oku