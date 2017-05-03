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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 17:41

Kısmetse Olur Yayınlanmıyor Çünkü...

Kısmetse Olur Yayınlanmıyor Çünkü...
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Kısmetse Olur neden yok? Yapımcıdan yeni açıklama...
Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen evlilik programı Kısmetse Olur pazartesi gününden bu yana ekranlara gelmedi. Kısmetse Olur programını yakından takip eden izleyiciler merak etmeye ve "Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak?" sorusunu sormaya başladı. İşte cevabı...

Ekranların en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur’un yeni bölümleri pazartesinden bu yana yayınlanmadı. Evlilik yarışmasını ilgiyle izleyen izleyiciler programın neden yayınlanmadığını ve ne zaman yayınlanlanacağını merak etmeye başladı. Fakat Kısmetse Olur bugün de ekranlara gelmeyecek.

YAPIMCIDAN YENİ AÇIKLAMA
Kısmetse Olur’un yapımcısı Haluk Şirin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Kısmetse Olur yayını ile ilgili karar, kanalın inisiyatifidir. Henüz bize net bir karar iletmediler… Bilgi alır almaz paylaşacağım, teşekkürler.” dedi.



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