Kısmetse Olur'da Şoke Eden Ölüm Haberi!



Kısmetse Olur 353. bölüm fragmanında gelin adayı Merve'yi şoke eden ölüm haberi geliyor. Eve gelen zarfta Merve'nin babasının yaşamını yitirdiği yazıyor.Türk televizyon tarihinde reyting uğruna yapılmayan bir tek bu kalmıştı. Kanal D’nin her gün yayınlanan evlilik yarışma programı ‘Kısmetse Olur’da yarın şoke eden bir olay ekrana gelecek.Kapıya gelen zarfı gelin adaylarından Sibel açıyor ve okudukları karşısında tüm adaylar büyük bir şok yaşıyor. Gelin adaylarından Merve, yarışma esnasında eve gelen zarfla hayatının en acı haberini alacak ve babasının vefat ettiği bilgisi kameralar önünde kendisiyle paylaşılacak.