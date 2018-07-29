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Kimseye aldırış etmeden...

Aşka geldi!

Kimseye aldırış etmeden...

Aşka geldi!

29 Temmuz 2018 Pazar 09:45
Kimseye aldırış etmeden...

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Bir yıldır birlikte olan Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Bodrum tatilinde görüntülendi. Umut Evirgen, yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu Tuğba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi.Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın özel haberine göre kısa süre önce aralarının açık olduğu ve tatillerini ayrı geçirdikleri yönündeki haberlerin ardından birlikte görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.Gittikleri mekanda iskeleye beraber inen ve ayrı şenzloglarda güneşlenen ikili kısa süre sonra bir araya geldi.Umut Evirgen yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu.

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