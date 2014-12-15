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Kim Kardashian'ın Şoke Eden İsteği!

Umurumda değil.

Kim Kardashian'ın Şoke Eden İsteği!

Umurumda değil.

15 Aralık 2014 Pazartesi 17:01
Kim Kardashian'ın Şoke Eden İsteği!
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Kim Kardashian'ın Şoke Eden İsteği!

'Umurumda değil. Artık düz bir popo istiyorum'

Scott Disick ve Kourtney Kardashian’la konuşurken isteğini itiraf eden Kardashian, kardeşinin eşi Disick’i şaşırttı.

Daily Mail ’de yer alan habere göre, açıklamayı Kourtney and Khloe Take The Hamptons’ın yeni bölümünde yapan 34 yaşındaki Kardashian, sözlerine kardeşi Khloe’yi eleştirerek başladı. Khloe’nin kilo vermesi gerektiğini söyleyen Kardashian, “Khloe’nin poposu çok büyük. Birkaç kilo vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine şaşkınlığını gizlemeyen Disick, “Ne? Siz ailecek büyük popoyla meşhursunuz. Eğer popolarınızı kaybederseniz, hepimiz paralarımızı kaybedebiliriz” dedi. Kardashian ise bu yoruma, “Umurumda değil. Artık düz bir popo istiyorum” diyerek yanıt verdi. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 17:03
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Kim Kardashianın Şoke Eden İsteği!Umurumda Değil. Artık Düz Bir Popo Istiyorum
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