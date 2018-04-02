Kenan Işık'la ilgili flaş gelişme!

2014 yılında yere düşerek başını çarpması sonucu bitkisel hayata giren ünlü sunucu Kenan Işık, Almanya'daki tedavisinden de istenen sonuç alınamayınca evinde bakılmaya başlandı.

Kenan Işık, 2014'ün mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmıştı.

ALMANYA'DA TEDAVİ EDİLMİŞTİ

Çarpmanın ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Işık 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da devam edilmeye başlanmıştı.

ŞİMDİLERDE EVİNDE BAKILIYOR

Ancak buradaki tedavi sürecinde de beklenen sonuç alınamadı. Şu an evinde bakılan Kenan Işık yürüyemiyor, konuşamıyor.4 Yıldır Gözlerini Açamayan Kenan Işık İçin Almanya'da Umut Olmadı.