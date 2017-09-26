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26 Eylül 2017 Salı 21:30

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Büyük Sürpriz!

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Büyük Sürpriz!

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Büyük Sürpriz!
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Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun photoshop'la saçlarının silinip kelleştirildiği fotoğraf dün sosyal medyada yayınlandı.

Kenan İmirzalıoğlu, Aralık'ta Kanal D'de ekrana gelecek 'Fatih' dizisi ile yeniden sevenleriyle buluşacak. Dün sosyal medyada Kenan İmirzalıoğlu'nun Photoshop'la saçlarının silinip kelleştirildiği bir fotoğraf paylaşıldı.

"HER HALİN GÜZEL KENAN"
43 yaşındaki oyuncunun bu hali de beğeni aldı. Hayranları 'Böyle bile çok yakışıklısın' yorumunda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak.


 
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