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Kenan İmirzalıoğlu hostel işletecek

Kenan İmirzalıoğlu, Talimhane'de alıp tadilat yaptırdığı binayı, hostel olarak işletmeye hazırlanıyor!

Kenan İmirzalıoğlu hostel işletecek

Kenan İmirzalıoğlu, Talimhane'de alıp tadilat yaptırdığı binayı, hostel olarak işletmeye hazırlanıyor!

30 Aralık 2011 Cuma 17:04
Kenan İmirzalıoğlu hostel işletecek
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Sinan Çetin ve Emrah gibi ünlülerden sonra Kenan İmirzalıoğlu da emlağa yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Kazancını; Tarlabaşı, Cihangir ve Balat civarındaki gayrimenkullere yatıran ünlü oyuncu, bu kez farklı bir alana daha yönelip turizmciliğe adım attı.

GÜNLÜK KİRASI 50 EURO

İmirzalıoğlu, bir süre önce Talimhane'de aldığı eski bir binayı restore ettirdi, ardından da burayı hostel olarak işletmeye hazırlanıyor. Aynı bölgede turistlere yönelik hizmet veren ve büyük ilgi gören hostel'larda günlük oda fiyatları 50 Euro civarında.

YEMEK HARİÇ KONAKLAMA

Feridiye Caddesi'nde bulunan binanın restorasyonu tamamlandı. Hostel olacak işletmede kalanlara yemek verilmeyecek, sadece barınma ihtiyaçları karşılanacak.

Son Güncelleme: 30.12.2011 17:04
Anahtar Kelimeler:
KenanİmirzalıoğluHostel
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