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Kaya'dan olay sahne için yıllar sonra gelen itiraf

Kaya Çilingiroğlu, verdiği röportajda Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmindeki sahnesine kızdığını belirterek "Kızma sebebim mastürbasyon yapması değil, benim haberimin olmamasıydı" dedi.

Kaya'dan olay sahne için yıllar sonra gelen itiraf

Kaya Çilingiroğlu, verdiği röportajda Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmindeki sahnesine kızdığını belirterek "Kızma sebebim mastürbasyon yapması değil, benim haberimin olmamasıydı" dedi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:24
Kaya'dan olay sahne için yıllar sonra gelen itiraf
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Şimdilerde, hayatını anlattığı Selfi filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlan Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HÜLYA, ÇIPLAK FOTOĞRAFINI BANA GÖNDERDİ"

Hülya Avşav'ın yeni filmi için çırılçıplak poz vermesini normal karşıladığını belirten Çilingiroğlu, "Hülya enteresan kadındır. Hep ilkleri yapmıştır. Kızımın annesi olarak da gerekeni yapmıştır. İlgi çekmek adına tabii ki soyunabilir. Bunda bir şey yok. Zaten o fotoğrafı bana gönderdi ve hiç de çıplakmış gibi hissetmedim ya da öyle görmedim. O ne yapıyorsa en doğrusunu yapar" dedi.

"MASTÜRBASYON SAHNESİNE KIZDIM"

Hülya Avşar Türk sinema tarihine geçen Berlin in Berlin filmindeki meşhur sahnesini de yorumlayan Çilingiroğlu, "Bir tek 'Berlin in Berlin'de mastürbasyon sahnesi var. O dönemde flört ediyorduk, çok kızmıştım. Kızma sebebim de mastürbasyon yapması değil, benim haberimin olmamasıydı. Onun dışında çıplak sahnesi olmadı. Ama Hülya garip kadındır. Ricky Martin'in poposunu ellemişti mesela. Başkası olsa belki çok kızardı ama güler geçerdim" şeklinde konuştu.

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